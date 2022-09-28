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Из блога Saker: Если у европейцев нет самоуважения, почему кто-то должен уважать их?

Из блога Saker: Если у европейцев нет самоуважения, почему кто-то должен уважать их?

Но несколько заголовков (*европейских СМИ) ниже, я думаю, весьма удивительны.Американцы объявили войну ЕвропеВойна с Германией только что вступила в горячую фазуШведские эксперты сообщают о взрывах на участках газопровода Nord StreamЕС пригрозил иностранным наблюдателям из-за референдума на ДонбассеРоссия собирается собрать небывалый урожайБлинкен: Украина «имеет полное право» использовать оружие США против территорий, контролируемых РоссиейДжорджия Мелони: «Я считаю, что существование Израиля жизненно важно, и я приложу все усилия, чтобы инвестировать в более тесное сотрудничество между нашими странами»Что я нахожу абсолютно забавным, так это то, что европейцы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО говорят о саботаже, но даже НЕ упоминают, кто является очевидным виновником.

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