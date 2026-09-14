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Царьград

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Африканский корпус освободил пленных русских спустя 755 дней

Африканский корпус освободил пленных русских спустя 755 дней

В Мали, после 755 дней плена, спасены русские Василий Нагалев и Александр Ефремов. Захваченные в июле 2024 года, они выживали в пустыне, страдая от цепей, жары и нехватки воды, питаясь лишь макаронами.

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