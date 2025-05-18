Председатель СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в Воронежской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по факту травмирования и последующей госпитализации 8-летней девочки в результате наезда электросамоката возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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