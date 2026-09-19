Матвиенко призвала россиян проголосовать на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами призвала граждан России прийти на избирательные участки и проголосовать.
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