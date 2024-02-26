Пушилин: Потеряв Авдеевку, чтобы достать до Донецка ВСУ используют РСЗО HIMARS

После освобождения Вооружёнными силами РФ Авдеевки и целого ряда населенных пунктов ВСУ не могут применять артиллерию для обстрелов Донецка, но делают точечные обстрелы жилых домов, в том числе с применением западных реактивных систем залпового огня HIMARS.