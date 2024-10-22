Взрыв на спиртзаводе произошел в Тамбовской области после атаки украинского дрона

Еще два подобных предприятия были повреждены в Тульской областиВ Тамбовской области после атаки украинского БПЛА произошел взрыв с последующим возгоранием на заводе по производству этилового спирта «Биохим», сообщил глава региона Максим Егоров.
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