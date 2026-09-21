Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе | © AP Photo / Virginia Mayo Призывы главы евродипломатии Каи Каллас к разделению России на маленькие страны поражают американцев, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
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