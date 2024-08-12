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Пономарёв на мове просит назначить его полицаем – ловить русских партизан

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Комментарии
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Сергей Андросов
Он своих глистов поймать не может, засранец!
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5 час.
НП
Наталья Павлова
Да забросьте эту тварь уже в Курскую область, раз ему так не терпится удобрить землю там своим прахом.
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3 час.

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