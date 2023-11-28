Группа школьников избила на Сахалине первоклассника: лупили по всему телу

ДОЛИНСК, 28 ноября, ФедералПресс. В Долинске 27 ноября школьники жестоко избили первоклассника. Обидчики наносили удары по лицу, животу и паху ребенка, а проходящий мимо учитель не остановил действия хулиганов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии