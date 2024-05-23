Мечта многих воплотится в сочинской школе №100 Там по программе инициативного бюджетирования откроют площадку для культурного досуга с кинотеатром.
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Мечта многих воплотится в сочинской школе №100 Там по программе инициативного бюджетирования откроют площадку для культурного досуга с кинотеатром.