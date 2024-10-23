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Политика как она есть

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Мужчина ударил контроллера в московском автобусе

Мужчина ударил контроллера в московском автобусе

В Москве 45-летний мужчина ударил контроллера автобуса. Он отказался показывать проездной билет. Об этом в среду, 23 октября, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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