Мужчина ударил контроллера в московском автобусе

В Москве 45-летний мужчина ударил контроллера автобуса. Он отказался показывать проездной билет. Об этом в среду, 23 октября, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
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