В центре талантов ФМ "Наследники Ползунова" стартовала подготовка к ОГЭ

В учебном плане сделан акцент на физику, ей отведено 4 часа в неделю, ещё два – математике. Особенность и преимущество этого курса подготовки ещё и в том, что сверх двух школьных дисциплин ребята изучают "Введение в специальность", где получат представление об энергетике.
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