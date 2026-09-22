В центре талантов ФМ "Наследники Ползунова" стартовала подготовка к ОГЭ

В учебном плане сделан акцент на физику, ей отведено 4 часа в неделю, ещё два – математике. Особенность и преимущество этого курса подготовки ещё и в том, что сверх двух школьных дисциплин ребята изучают "Введение в специальность", где получат представление об энергетике.