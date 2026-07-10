Премьера фильма «Цирк» о фронтовиках-артистах запланирована на 2027 год

Народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что художественная лента «Цирк», посвященная военным и послевоенным судьбам артистов, которые возвращались с фронта, появится на экранах в 2027 году, передает ТАСС.