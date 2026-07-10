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Газета «Культура»

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Премьера фильма «Цирк» о фронтовиках-артистах запланирована на 2027 год

Народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что художественная лента «Цирк», посвященная военным и послевоенным судьбам артистов, которые возвращались с фронта, появится на экранах в 2027 году, передает ТАСС.

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