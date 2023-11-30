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Путин очень расстроился из-за смерти госсекретаря США Киссинджера. А чем был известен этот старый американский политик?

Путин очень расстроился из-за смерти госсекретаря США Киссинджера. А чем был известен этот старый американский политик?

Здравствуйте, дорогие подписчики и читатели этого канала! Сегодня стало известно, что наш мир на сто первом году жизни покинул настоящий патриарх американской политики Генри Киссинджер, который оказал очень большое влияние на облик современного мира.

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Зоя Копань
Какая радость ещё один урод-жид сдох! Раскаленная сковородка ему в подарок!
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