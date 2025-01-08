Подполковник Дэвис: Трамп дал понять Зеленскому, что вопрос с НАТО закрыт

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, ясно дал понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что вопрос вступления Украины в НАТО решен — нужно договариваться с Россией.