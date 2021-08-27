Турнир имени Пучкова. СКА проиграл «Северстали», «Торпедо» обыграло «Сочи»

В Санкт-Петербурге продолжается турнир имени Пучкова. Турнир имени Пучкова СКА – Северсталь – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) 0:1 – 3 Алексеев 0:2 – 18 Гераськин (Рыков, Стенквист), ГБ 0:3 – 24 Рооба (Рыков, Гераськин) 1:3 – 38 Каменев (Кирсанов), ГБ 2:3 – 41 Бурдасов (Марченко), ГБ Торпедо – Сочи – 6:2 (3:1, 2:0, 1:0) 1:0 – 6 Миле (Леннстрем, Агостино) 1:1 – 6 Феоктистов (Якимов, Баканов) 2:1 – 10 Варнаков (Белевич) 3:1 – 16 Гончарук (Шенфельд, Марин), ГМ 3:2 – 22 Вихарев (Пилипенко, Феоктистов), ГБ 4:2 – 28 Шенфельд (Пайгин, Михеев), ГБ 5:2 – 33 Гончарук (Мартынов) 6:2 – 57 Заар Леннстрем (Миле), ГБ Положение команд: СКА – 4 (3), «Торпедо» – 4 (3), «Авангард» – 4 (3), «Северсталь» – 2 (2), «Сочи» – 0 (3).
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