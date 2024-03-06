В Нижегородской области стартовал прием заявок на Х Слет молодых литераторов

В Нижегородской области стартовал прием заявок на Десятый межрегиональный слет молодых литераторов. Юбилейный фестиваль пройдет со 2 по 4 августа, а подать заявку на него творческие молодые люди могут до 1 мая.
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