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"У нас большие проблемы": Украина бьёт тревогу из-за главного переговорщика Путина — Welt

"У нас большие проблемы": Украина бьёт тревогу из-за главного переговорщика Путина — Welt

Делегация России прилетела в Эр-Рияд на встречу с представителями США. Одним из переговорщиков будет Сергей БеседаВ минувшее воскресенье в Эр-Рияд прибыла русская делегация, состав которой вошёл советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин.

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