"У нас большие проблемы": Украина бьёт тревогу из-за главного переговорщика Путина — Welt

Делегация России прилетела в Эр-Рияд на встречу с представителями США. Одним из переговорщиков будет Сергей БеседаВ минувшее воскресенье в Эр-Рияд прибыла русская делегация, состав которой вошёл советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин.