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Юморная подача блюд...

Юморная подача блюд...

Давайте добавим немного юмора в подачу привычной для нас еды. Зачем? Чтобы поднять настроение себе и своим близким или пробудить аппетит у детей :) Блюда дополняются простыми продуктами, а в итоге получаются  забавные композиции, над которыми будут смеяться и вкушать с удовольствием! Бутерброды, яичница, выпечка, каша и вторые блюда выглядят так мило :) https://dzen.

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