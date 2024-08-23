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Великобритания расширяет список "опасных" стран для туристов до 31 страны

Великобритания расширяет список "опасных" стран для туристов до 31 страны

Великобритания расширила список "опасных" стран для туристов. По данным Министерства иностранных дел, сейчас в этот список входит 31 страна, включая Россию и государства от Европы и Азии до Африки и Америки.

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