Великобритания расширяет список "опасных" стран для туристов до 31 страны

Великобритания расширила список "опасных" стран для туристов. По данным Министерства иностранных дел, сейчас в этот список входит 31 страна, включая Россию и государства от Европы и Азии до Африки и Америки.
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