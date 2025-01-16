Мелания Трамп отказалась от традиционного чаепития с первой леди США

TASS/EPA/WILL OLIVER Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания в преддверии его инаугурации отказалась от проведения традиционного чаепития с первой леди уходящей администрации – супругой действующего главы Белого дома Джо Байдена Джилл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии