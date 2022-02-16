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  • Андрей
    В топку таких "актрисс", не написал бы автор эту хню, так и сидела бы на своей вилле, с улыбкой гуимплена дальше"ХОЧЕТСЯ ПРОВАЛИТ...
  • вера курьянова (гончарова)
    Перед дураками нечего стыдится. они дебилы, неужели не видно."ХОЧЕТСЯ ПРОВАЛИТ...
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    ТВАРЬ ....!!!"ХОЧЕТСЯ ПРОВАЛИТ...

ГОРДОН ПОСТАВИЛ УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСКОМУ, ПОТРЕБОВАВ РАЗДАТЬ ОРУЖИЕ

ГОРДОН ПОСТАВИЛ УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСКОМУ, ПОТРЕБОВАВ РАЗДАТЬ ОРУЖИЕ

© GEORGE CRACKNELL WRIGHT KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Украинский журналист Дмитрий Гордон всеми силами поддерживает миф о вторжении России и, более того, ставит ультиматум президенту Владимиру Зеленскому, требуя выдать людям оружие.

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