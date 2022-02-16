ГОРДОН ПОСТАВИЛ УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСКОМУ, ПОТРЕБОВАВ РАЗДАТЬ ОРУЖИЕ

© GEORGE CRACKNELL WRIGHT KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Украинский журналист Дмитрий Гордон всеми силами поддерживает миф о вторжении России и, более того, ставит ультиматум президенту Владимиру Зеленскому, требуя выдать людям оружие.
© GEORGE CRACKNELL WRIGHT KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Украинский журналист Дмитрий Гордон всеми силами поддерживает миф о вторжении России и, более того, ставит ультиматум президенту Владимиру Зеленскому, требуя выдать людям оружие.
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