Вузы поддержали ограничение платных мест

Руководители ведущих российских вузов (РАНХиГС, МИФИ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет) в целом поддерживают закон о государственном регулировании количества платных мест в вузах, который должен вступить в силу 1 сентября.
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