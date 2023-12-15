Премьер Орбан: кабмин Венгрии еще 75 раз остановит вступление Украины в ЕС

Власти Венгрии не позволят Украине вступить в Евросоюз. Это длительный процесс, и до голосования парламентариев страна еще 75 раз сможет воспользоваться правом вето, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
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