Основателя проекта «Медуза»* внесли в список иностранных агентов

Минюст России 30 августа опубликовал очередной пятничный список иностранных агентов. Самое громкое имя в новом списке – Галина Тимченко, которая основала популярный проект Meduza*, а ранее работала в издании «Лента.
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