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Спешите извиниться, если есть за что. Это важно для здоровья!

Спешите извиниться, если есть за что. Это важно для здоровья!

Спешите извиниться, если есть за что, и не несите груза от нанесённой обиды. Это очень важно, чтобы не допустить появления неприятных заболеваний типа язвы желудка или панкреатита и сохранить здоровье в нынешних непростых условиях пандемии COVID-19.

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