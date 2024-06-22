Киеву они не нужны: Как живут и что думают украинские пленные в России - репортаж Александра Коца

Военкор Александр Коц узнал, как живут в России украинские пленные Александр КОЦ - Кем служил? - Писарем… - В штабе отсиделся, как в том фильме? - Нет, я по-настоящему, - виновато улыбается 47-летний пленный Науменко из Киева.