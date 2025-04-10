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Иноагент Яна Троянова* проиграла в российском суде

Иноагент Яна Троянова* проиграла в российском суде

Яна Троянова* поплатилась за статус иноагента: суд оставил штраф в силе. Эпатажная звезда сериала «Ольга», Яна Троянова* потерпела очередную неудачу в попытке оспорить статус иноагента и связанные с ним обязательства.

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Комментарии
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NP
Nina Pudikova
Убогая!!! Судит о других по себе и своем окружении!!! А мы прожили интересную жизнь, работая инженерами, рядом были умные, интересные люди, интересная работа!!! Как много увидели в поездках по России, а потом и за границей...
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