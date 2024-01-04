Умер автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов

В возрасте 40 лет ушел из жизни автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный, пишет “КоммерсантЪ”.
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