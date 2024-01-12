Диетолог Журавлева: свекла, сельдерей, лук и яблоки чистят организм от токсинов

Организм человека устроен так, чтобы накапливающиеся в нем токсины выходили самостоятельно. Однако этот процесс можно ускорить и улучшить, если помогать организму большим количеством воды и определенными продуктами, заявила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.