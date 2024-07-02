Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Прорыв "санитарного кордона" во Франции. Германии приготовиться.

Прорыв "санитарного кордона" во Франции. Германии приготовиться.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Автор: Петр Акопов По итогам проходящих на этой неделе выборов в двух ядерных державах — Франции и Великобритании — сменятся вторые лица.

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