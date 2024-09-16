Войсковые учения «Снежок» Тоцкий полигонДо 1954 года поселение Тоцкое было известно как крепость, основанная на южных рубежах России в 1736 году.
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Войсковые учения «Снежок» Тоцкий полигонДо 1954 года поселение Тоцкое было известно как крепость, основанная на южных рубежах России в 1736 году.
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