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Войсковые учения «Снежок

Войсковые учения «Снежок» Тоцкий полигонДо 1954 года поселение Тоцкое было известно как крепость, основанная на южных рубежах России в 1736 году.

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