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«Торонто» подписал 4-летний контракт с Йернкруком с зарплатой 2,1 млн долларов в год

«Торонто» подписал форварда Калле Йернкрука на 4 года и 8,4 миллиона долларов. Средняя зарплата 30-летнего хоккеиста (кэпхит) составит 2,1 миллиона долларов.

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