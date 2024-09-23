Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Странная болезнь, которую вызывают у человека произведения искусства

Странная болезнь, которую вызывают у человека произведения искусства

Синдром Стендаля ― это единственное расстройство, которое вы захотите заработать. Случалось ли вам быть пораженным красотой природы, произведением искусства или каким-нибудь архитектурным чудом? Возможно, у кого-то даже перехватывало дыхание от прогулки по Невскому проспекту или после посещения Собора Василия Блаженного.

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