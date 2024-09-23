Странная болезнь, которую вызывают у человека произведения искусства

Синдром Стендаля ― это единственное расстройство, которое вы захотите заработать. Случалось ли вам быть пораженным красотой природы, произведением искусства или каким-нибудь архитектурным чудом? Возможно, у кого-то даже перехватывало дыхание от прогулки по Невскому проспекту или после посещения Собора Василия Блаженного.