В Заполярье установили рекордную квоту на любительский вылов краба

1 мая в Мурманской области стартует любительский сезон лова краба, который продлится до конца года. В 2024 году объем любительской квоты установлен на рекордном уровне — 160 тонн, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года.
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