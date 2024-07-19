Враг пытался атаковать Крым, Курск и Белгород (ВИДЕО)

Этой ночью враг пытался атаковать Крым, Курск и Белгород. Силами ПВО Армии России уничтожены 19 БПЛА: 11 над Курской и 3 над Белгородской областями, а также 5 БПЛА над территорией Крыма и акваторией Черного моря.