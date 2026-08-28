Медведев: никаких планов мобилизации в России нет

Никаких планов мобилизации в России нет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», — сказал он, отвечая на вопросы участников Фестиваля новых медиа.