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RT Russia

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Медведев: никаких планов мобилизации в России нет

Медведев: никаких планов мобилизации в России нет

Никаких планов мобилизации в России нет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», — сказал он, отвечая на вопросы участников Фестиваля новых медиа.

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