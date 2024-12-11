Трампа заподозрили в желании развалить Евросоюз

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может желать развала Евромоюза. В этом его заподозрил экс-посол США в ЕС Энтони Гарднер, намекнув, что для этого политик разыграет карту венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в интервью американскому изданию Politico.