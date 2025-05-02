Шоу-бизнес: На маму не похожа: Как в выглядит пушногрудая дочь супермодели Клаудии Шиффер в свои 20 лет

Супермодель немецкого происхождения Клаудия Шиффер, покорила мир своей красотой в 90-е годы. Эта девушка с первого своего выхода на подиум показывала, кто тут главная, при том она делала это не намеренно.
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