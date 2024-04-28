Марнер о перепалке на скамейке «Торонто» в игре с «Бостоном»: «Мы знаем, что делаем. Хотим быть на одной волне и помогать партнерам»

В матче Кубка Стэнли «Мэйпл Лифс» уступили «Бостону» со счетом 1:3 (1-3). Во время игры камеры засняли перепалку на скамейке запасных канадского клуба, в ходе которой Вильям Нюландер сказал Марнеру, чтобы тот перестал «плакать».
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