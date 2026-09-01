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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сакик о новом контракте Макара с «Колорадо» на 163,2 млн долларов: «Мы отлично общались с его агентом. Это даже не было похоже на переговоры»

Президент « Колорадо » по хоккейным операциям и генеральный менеджер Джо Сакик высказался о переговорах по новому контракту с защитником Кэйлом Макаром .

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