Генсек НАТО: Число жертв с начала СВО превышает миллион

По словам Рютте, еженедельно гибнут или получают ранения 10 тысяч человекС конца февраля 2022 года число жертв в военном конфликте между Россией и Украиной превысило один миллион, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
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