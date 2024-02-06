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В РФ начали производство концентратов из растений для восполнения дефицита микроэлементов

В РФ начали производство концентратов из растений для восполнения дефицита микроэлементов

В Новосибирске запустили производство криоконцетратов из фруктов, ягод, овощей, грибов и злаков, они предназначены для восполнения дефицита микроэлементов в организме человека, а также придания продуктам питания заданных свойств.

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