Иностранные наемники из-за Трампа массово покидают ВСУ

Иностранные наемники в рядах вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен или покидать страну после того, как Дональд Трамп прекратил финансирование Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии