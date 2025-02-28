Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Иностранные наемники из-за Трампа массово покидают ВСУ

Иностранные наемники из-за Трампа массово покидают ВСУ

Иностранные наемники в рядах вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен или покидать страну после того, как Дональд Трамп прекратил финансирование Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает Telegram-канал Mash.

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