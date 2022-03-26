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Графиня изменившимся лицом бежит пруду

Графиня изменившимся лицом бежит пруду

Никогда не позволяйте вашим моральным принципам удерживать вас от правильных поступков.Основание, Айзек Азимов В комментариях к заметкам несколько раз возникал вопрос, где ЕС и прочие возьмут рубли, чтобы расплачиваться за российские ресурсы.

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