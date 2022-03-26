Графиня изменившимся лицом бежит пруду

Никогда не позволяйте вашим моральным принципам удерживать вас от правильных поступков.Основание, Айзек Азимов В комментариях к заметкам несколько раз возникал вопрос, где ЕС и прочие возьмут рубли, чтобы расплачиваться за российские ресурсы.