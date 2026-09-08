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Татар-информ

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Маргарита Симоньян: Сегодня мне объявят приговор – буду я жить, или не буду

Маргарита Симоньян: Сегодня мне объявят приговор – буду я жить, или не буду

Маргарита Симоньян поделилась подробностями, связанными с ее состоянием здоровья. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем канале в МАКС.

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