Нижегородский ученый сравнил влияние магнитных бурь на человека с электропоездом

Нижегородский ученый объяснил, почему людям не стоит бояться магнитных бурь. Российские СМИ советуют метеозависимым приготовиться к ухудшению геомагнитной обстановки 13 и 14 февраля, однако доказательств его влияния на здоровье человека нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии