Нижегородский ученый сравнил влияние магнитных бурь на человека с электропоездом

Нижегородский ученый объяснил, почему людям не стоит бояться магнитных бурь. Российские СМИ советуют метеозависимым приготовиться к ухудшению геомагнитной обстановки 13 и 14 февраля, однако доказательств его влияния на здоровье человека нет.