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Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом». Сначала упал в чужой зоне и упустил момент для броска, потом Макмайкл не отдал передачу

Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом». Сначала упал в чужой зоне и упустил момент для броска, потом Макмайкл не отдал передачу

Капитан «Вашингтона» упустил шанс обновить рекорд НХЛ по числу голов в пустые ворота.  Сейчас россиянин делит его с Уэйном Гретцки (у обоих – по 56 за карьеру).

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