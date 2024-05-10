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Гражданская Инициатива

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9 Мая представители общественного движения "ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА" вновь

9 Мая представители общественного движения "ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА" вновь отправились на Донбасс с гуманитарной миссией.

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