9 Мая представители общественного движения "ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА" вновь отправились на Донбасс с гуманитарной миссией.
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9 Мая представители общественного движения "ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА" вновь отправились на Донбасс с гуманитарной миссией.