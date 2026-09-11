Amazon усовершенствовал покупку товаров из контента Prime Video

Компания Amazon анонсировала новые функции приложения X-Ray, которые помогут совершать покупки во время просмотра контента через Prime Video (стриминговый сервис Amazon) без приостановки видео.
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